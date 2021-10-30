Таможенники пресекли незаконный ввоз в Азербайджан последних айфонов фото
Сотрудники таможни пресекли попытку незаконного ввоза большого количества мобильных телефонов в Азербайджан, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.
Согласно информации, при рентгеновском осмотре сумок гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Стамбул - Баку, были обнаружены предметы, похожие на мобильные телефоны.
При досмотре сумок в них были обнаружены три телефона Samsung S21, 21 İphone 12 Pro и 19 телефонов İphone 13.
По факту ведется расследование.