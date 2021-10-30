Эрдоган рассказал, почему не поехал на саммит в Глазго

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поехал на климатическую конференцию в Глазго из-за несоответствия протоколов организаторов стандартам безопасности. Об этом, как сообщает телеканал NTV, он заявил по возвращении из Рима с саммита Группы двадцати (G20).

По его словам, есть определенные протоколы безопасности, которые были запрошены перед конференцией в Глазго.

"Это стандарты, которые всегда применяются к нам и ко всем лидерам во всех зарубежных поездках. Но нам в последний момент сказали, что не смогут удовлетворить наши запросы. Позже мы узнали, что стандарты в нашем отклоненном запросе могут быть предоставлены исключительно для другой страны… Мы не могли принять это", - сказал Эрдоган.