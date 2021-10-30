Хартум готов к реализации соглашения о создании базы РФ, но…

«Судан привержен реализации договоренности о строительстве российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря, однако считает необходимым внесение ряда правок в документ», - заявил командующий армией Судана генерал Абдельфаттах аль-Бурхан, передает Sputnik.

По его словам, прежде чем приступить к реализации подписанного документа, сторонам необходимо прояснить некоторые моменты.

Генерал отметил, что в Хартуме привержены международным соглашениям и намерены реализовать их и в дальнейшем.

Договор о морской базе на Красном море Москва и Хартум подписали в 2020 году. По его условиям, африканская республика предоставит землю для пункта ВМФ России, где можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.