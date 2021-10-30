Сарабский дал концерт в Брюсселе по случаю Дня Победы
Как ранее сообщал haqqin.az, Дом Азербайджана в Бельгии и Федерация азербайджанцев этой страны организовали в Брюсселе при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой концертную программу под названием “Victory”, посвященную 8 ноября – Дню Победы.
В мероприятии приняли участие представители Европейской комиссии, азербайджанской общины и брюссельской общественности.
На концерте выступило “Трио Исфара Сарабского”. Вместе с заслуженным артистом Азербайджана, пианистом-виртуозом Исфаром Сарабским трио составили Макар Новиков (контрабас) и Саша Машин (ударные). Напомним, что Исфар Сарабский является правнуком выдающегося оперного певца, композитора и драматурга Гусейнкули Сарабского.
Концерт, встреченный аплодисментами зрителей, еще раз привлек внимание к победе Азербайджаном в Отечественной войне.
На концерте присутствовали около 300 гостей, в том числе чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Бельгии Вагиф Садыгов, посол Государства Катар в Бельгии, представители посольств Кувейта, Малайзии, Австрии, а также сотрудники дипломатического представительства Азербайджанской Республики при НАТО.
В рамках мероприятия также была представлена фотовыставка, посвященная Дню Победы.
Память павших за Карабах была почтена и в Эстонии. В Таллине состоялась встреча сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры (ФПАД) с представителями азербайджанской диаспоры.
Во встрече, проведенной в Доме Азербайджана в Таллине, наряду с азербайджанской общиной в Эстонии приняли участие азербайджанцы, прибывшие в эту страну из Латвии, Литвы и Королевства Испания.
Выступая на встрече, исполнительный директор ФПАД Акрам Абдуллаев и другие говорили о направлениях деятельности фонда, реализации нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, в том числе в странах Балтии, во время Отечественной войны различных акций и проектов, направленных на доведение до мировой общественности азербайджанских реалий.
Мероприятие завершилось проведением широкого обмена мнениями и озвучиванием идей и предложений, предусматривающих усиление диаспорской деятельности.