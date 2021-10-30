Сарабский дал концерт в Брюсселе по случаю Дня Победы

Рамиль Алиев, собкор 16:13

Как ранее сообщал haqqin.az, Дом Азербайджана в Бельгии и Федерация азербайджанцев этой страны организовали в Брюсселе при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой концертную программу под названием “Victory”, посвященную 8 ноября – Дню Победы. В мероприятии приняли участие представители Европейской комиссии, азербайджанской общины и брюссельской общественности.

На концерте выступило “Трио Исфара Сарабского”. Вместе с заслуженным артистом Азербайджана, пианистом-виртуозом Исфаром Сарабским трио составили Макар Новиков (контрабас) и Саша Машин (ударные). Напомним, что Исфар Сарабский является правнуком выдающегося оперного певца, композитора и драматурга Гусейнкули Сарабского. Концерт, встреченный аплодисментами зрителей, еще раз привлек внимание к победе Азербайджаном в Отечественной войне. На концерте присутствовали около 300 гостей, в том числе чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Бельгии Вагиф Садыгов, посол Государства Катар в Бельгии, представители посольств Кувейта, Малайзии, Австрии, а также сотрудники дипломатического представительства Азербайджанской Республики при НАТО. В рамках мероприятия также была представлена фотовыставка, посвященная Дню Победы.