Сарабский дал концерт в Брюсселе по случаю Дня Победы

Рамиль Алиев, собкор

Как ранее сообщал haqqin.az, Дом Азербайджана в Бельгии и Федерация азербайджанцев этой страны организовали в Брюсселе при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой концертную программу под названием “Victory”, посвященную 8 ноября – Дню Победы.

В мероприятии приняли участие представители Европейской комиссии, азербайджанской общины и брюссельской общественности.

На концерте выступило “Трио Исфара Сарабского”. Вместе  с заслуженным артистом Азербайджана, пианистом-виртуозом Исфаром Сарабским трио составили Макар Новиков (контрабас) и Саша Машин (ударные). Напомним, что Исфар Сарабский является правнуком выдающегося оперного певца, композитора и драматурга Гусейнкули Сарабского.

Концерт, встреченный аплодисментами зрителей, еще раз привлек внимание к победе Азербайджаном в Отечественной войне.

На концерте присутствовали около 300 гостей, в том числе чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Бельгии Вагиф Садыгов, посол Государства Катар в Бельгии, представители посольств Кувейта, Малайзии, Австрии, а также сотрудники дипломатического представительства Азербайджанской Республики при НАТО.

В рамках мероприятия также была представлена фотовыставка, посвященная Дню Победы.

Память павших за Карабах была почтена и в Эстонии. В Таллине состоялась встреча сотрудников Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры (ФПАД) с представителями азербайджанской диаспоры.

Во встрече, проведенной в Доме Азербайджана в Таллине, наряду с азербайджанской общиной в Эстонии приняли участие азербайджанцы, прибывшие в эту страну из Латвии, Литвы и Королевства Испания.

Выступая на встрече, исполнительный директор ФПАД Акрам Абдуллаев и другие говорили о направлениях деятельности фонда, реализации нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, в том числе в странах Балтии, во время Отечественной войны различных акций и проектов, направленных на доведение до мировой общественности азербайджанских реалий.

Мероприятие завершилось проведением широкого обмена мнениями и озвучиванием идей и предложений, предусматривающих усиление диаспорской деятельности.