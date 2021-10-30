Афганские летчики угнали в Таджикистан и Узбекистан четверть авиации страны

В период перехода власти в Афганистане к движению "Талибан" летчики, покинувшие страну, вывезли порядка 25% самолетов, об этом говорится в отчете генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джона Сопко.

Отмечается, что речь, в частности, идет об имевшихся на вооружении ВВС Афганистана штурмовиках A-29 Super Tucano, вертолетах UH-60 Black Hawk, MD-530 и вертолетах Ми-17. По словам генинспектора, эти самолеты в основном были вывезены в Таджикистан и Узбекистан.

«Раскрыть полную картину произошедшего в Афганистане на фоне вывода войск США и НАТО невозможно, так как часть информации уже засекречена», - заявил Сопко.