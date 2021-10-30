В Киеве заявили, что Россия и Украина скоро начнут воевать... из-за газа
Россия и Украина могут начать войну из-за «Северного потока-2», сказал глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко в интервью Financial Times.
По его мнению, запуск «Северного потока-2» и сокращение транзита российского газа через Украину в Европу увеличивает шансы полномасштабной войны между Киевом и Москвой. Так, с началом работы трубопровода Москва «избавится от сдерживающего фактора», а Украина может стать более уязвимой к «российскому вторжению», пояснил Витренко.