Икрам Нур, автор haqqin.az 16:32

В Багдаде неизвестные обстреляли штаб-квартиру разведслужбы Ирака, когда ее посещал премьер-министр страны Мустафа аль-Кадхими. Три реактивных снаряда были запущены из разных частей города в направлении здания. Цели они не достигли, упав неподалеку, жертв удалось избежать. Аналогичный обстрел произошел в Багдаде 27 октября, целились по посольствам. Редкий случай для Ирака – ответственность за обстрелы на себя никто не взял. Но в Багдаде за чашечкой обжигающего кофе любой торговец местного рынка расскажет вам всю подноготную истории этих «бесхозных» ракет. И назовет как организатора – проиранское движение «Хашед аш-Шааби», так и исполнителя – группировку «Асаиб Ахль Аль-Хакк». И это не из серии сообщений «достоверных источников», а самая что ни на есть горькая правда.

И те, и другие явно переоценили свою значимость для иракцев, но деньги Тегерана надо было отрабатывать – и они пошли на парламентские выборы. Которые и проиграли – «Хашед» серьезно, а «Асаиб» вообще с разгромными результатами. Сначала они попробовали устраивать сидячие забастовки в Багдаде, требуя произвести пересчет голосов так, чтобы результат 1 голос + 1 голос равнялся непременно 10 в их пользу. Но успеха не добились – привычные ко всему багдадцы сочувствия к забастовке не проявили. Да еще и ворчали: «Сидят тут всякие, мусорят». И тогда проиранские страдальцы взялись за ракеты. Кстати, группировка «Асаиб Ахль Аль-Хакк» – это те самые, кто ураганил в Багдаде в декабре 2020 года, когда обстреливали «Зеленую зону», в которой расположены иностранные посольства, проводили массовые демонстрации, выдвигали ультиматумы аль-Кадхими и планировали масштабный теракт на американской военной базе, расположенной неподалеку от багдадского аэропорта. Аль-Кадхими под их требования не прогнулся и в прямом эфире государственного телеканала заявил, что полон решимости максимально жестко отреагировать на действия сил, которые пытаются втянуть Ирак в «безумную авантюру», и крови при этом не испугается. Угроза подействовала. Группировка мало того что выразила готовность «прислушаться к голосу разума», так еще и стала заявлять, что она к демонстрациям и беспорядкам в Багдаде – никаким боком.