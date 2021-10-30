Летят по городу бесхозные ракеты… по горячим следам
В Багдаде неизвестные обстреляли штаб-квартиру разведслужбы Ирака, когда ее посещал премьер-министр страны Мустафа аль-Кадхими. Три реактивных снаряда были запущены из разных частей города в направлении здания. Цели они не достигли, упав неподалеку, жертв удалось избежать. Аналогичный обстрел произошел в Багдаде 27 октября, целились по посольствам.
Редкий случай для Ирака – ответственность за обстрелы на себя никто не взял. Но в Багдаде за чашечкой обжигающего кофе любой торговец местного рынка расскажет вам всю подноготную истории этих «бесхозных» ракет. И назовет как организатора – проиранское движение «Хашед аш-Шааби», так и исполнителя – группировку «Асаиб Ахль Аль-Хакк». И это не из серии сообщений «достоверных источников», а самая что ни на есть горькая правда.
И те, и другие явно переоценили свою значимость для иракцев, но деньги Тегерана надо было отрабатывать – и они пошли на парламентские выборы. Которые и проиграли – «Хашед» серьезно, а «Асаиб» вообще с разгромными результатами. Сначала они попробовали устраивать сидячие забастовки в Багдаде, требуя произвести пересчет голосов так, чтобы результат 1 голос + 1 голос равнялся непременно 10 в их пользу.
Но успеха не добились – привычные ко всему багдадцы сочувствия к забастовке не проявили. Да еще и ворчали: «Сидят тут всякие, мусорят». И тогда проиранские страдальцы взялись за ракеты.
Кстати, группировка «Асаиб Ахль Аль-Хакк» – это те самые, кто ураганил в Багдаде в декабре 2020 года, когда обстреливали «Зеленую зону», в которой расположены иностранные посольства, проводили массовые демонстрации, выдвигали ультиматумы аль-Кадхими и планировали масштабный теракт на американской военной базе, расположенной неподалеку от багдадского аэропорта.
Аль-Кадхими под их требования не прогнулся и в прямом эфире государственного телеканала заявил, что полон решимости максимально жестко отреагировать на действия сил, которые пытаются втянуть Ирак в «безумную авантюру», и крови при этом не испугается. Угроза подействовала. Группировка мало того что выразила готовность «прислушаться к голосу разума», так еще и стала заявлять, что она к демонстрациям и беспорядкам в Багдаде – никаким боком.
Лидер «Асаиб Ахль Аль-Хакк» вообще заявил, что «опубликованные видео- и фотоматериалы с демонстрантами либо сделаны давно, либо на них запечатлены люди, которых он не знает. И вообще вся его группировка состоит исключительно из патриотов Ирака, которые так хотят стабильности в стране, что даже порой и кушать не могут.
Причиной такой покладистости стали негласные договоренности аль-Кадхими с командующим спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генералом Исмаилом Гани. Иранцы согласились, что Багдад имеет право физически критиковать недисциплинированных участников шиитских группировок, которые к тому времени начали скатываться уже в откровенный криминал. Иракская же сторона пообещала, что предоставит «Асаиб Ахль Аль-Хакк» возможность направить их неуемную энергию в мирное русло – принять участие в парламентских выборах.
Правда, договоренности каждая из сторон поняла по-своему. Багдад разрешал асаибовцам лишь принимать участие в выборах. Но победы на них не гарантировал. Те, очевидно, посчитали иначе – раз пустили, значит и победу должны нарисовать. И когда этого не случилось – налет цивилизованности слетел с проиранских прокси стремительно. Пиджак дольше расстегивать. И они вернулись к привычному занятию – ракетным обстрелам Багдада. Пока – неприцельным, без жертв, но кто знает, во что это выльется в итоге.