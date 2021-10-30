Анкара и Париж обсудили инициативу Эрдогана и Алиева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном идею "платформы шести" на Южном Кавказе, сообщает РИА Новости.

"…Макрон поднял ситуацию на Южном Кавказе. Мы сказали, что были в Азербайджане на прошлой неделе, и в настоящее время на Южном Кавказе предпринимаются позитивные шаги, и наш брат Ильхам Алиев решительно хочет продолжить эти позитивные шаги… На встрече с Макроном на первый план вышел вопрос о создании в регионе шестисторонней платформы. Россия, Азербайджан, Турция, Иран, Грузия и Армения, если все они согласятся, мы создадим здесь платформу для мира", - цитирует Эрдогана РИА Новости.

С инициативой о шестистороннем формате сотрудничества (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.