Самолет президента Киргизии не пустили в Британию

Самолет президента Киргизии Садыра Жапарова не пустили в Великобританию из-за несоответствия техническим требованиям, для полета в Глазго на саммит мировых лидеров 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пришлось арендовать частный самолет, сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на администрацию президента.

В администрации сообщили, что Ту-154, иначе борт № 1, на котором летает президент, не соответствует техническим нормам Евросоюза и Великобритании. В связи с этим киргизскую сторону уведомили о невозможности приземления в стране данного типа самолетов.

Согласно требованиям Великобритании, было принято решение о полете делегации на частном самолете, рассказали в киргизской администрации. Жапаров вылетел в Глазго на частном реактивном самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000, лайнер принадлежит компании из Дубая.

На настоящий момент президент уже прибыл в Великобританию, где во вторник выступит с речью на саммите.