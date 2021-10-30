Убийцу иракских журналистов приговорили к казни

В понедельник, 1 ноября, Верховный суд Ирака приговорил к смертной казни через повешение человека, расстрелявшего двух журналистов, которые освещали антиправительственные протесты в городе Басра.

Сообщается, что убийство произошло в январе 2020 года. Корреспондент “Аль-Диджла” Ахмед Абделсамад и оператор Сафа Гали были расстреляны из автомобиля.

Приговоренный к казни признал свою вину, заявив, что убил журналистов “с целью дестабилизации ситуации и запугивания в террористических целях”.

Напомним, что в октября 2019 года на юге Ирака, где проживает шиитское большинство, вспыхнули демонстрации против политики иракского правительства. В ходе демонстраций по всему Ираку погибли более 600 человек.