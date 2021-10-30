«Нас ждут неприятные сюрпризы»: Москва об оставленном в Афганистане американском оружии

Оставленное американцами в Афганистане оружие на $85 млрд — косвенное вооружение террористов, заявил в интервью РБК директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

По его словам, оставленные американцами вооружение и военная техника на такую сумасшедшую сумму теперь огромная проблема не только для Афганистана, но и для всего мира.

"В том числе потому, что на территории Афганистана действуют различного рода международные террористические организации и не исключено, что это оружие попадет и в их руки тоже, если уже не попало. А это косвенное вооружение экстремистов в очень ощутимом масштабе", — пояснил Шугаев.

Он подчеркнул, что вооружение может попасть на нелегальный рынок и оказаться в любой точке мира.

"Не исключено, что нас ждут очень неприятные сюрпризы. Тем более что технику Соединенные Штаты там оставили весьма нешуточную", - отметил он.