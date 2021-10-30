Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что Москва и Кишинев договорились подписать в следующем году соглашение о погашении газового долга компании «Молдовагаз». Об этом сообщают Известия.

Источники утверждают, что стороны нашли компромисс не только по долгу, но и по формуле цены.

Как сообщил ранее российский «Газпром», задолженность с учетом просрочки составляет 709 миллионов долларов.

Отметим, что 1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдову по новому контракту с «Газпромом». Президент Молдовы Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения между «Молдовагазом» и «Газпромом».