В Ереване разгорелся скандал вокруг Варданяна и его сотрудницы - азербайджанки

В Ереване разгорается очередной скандал вокруг Гегама Варданяна - представителя Армении в Евразийской экономической комиссии.

Согласно данным армянских СМИ, в настоящее время активно обсуждается вопрос об отзыве Варданяна с занимаемой должности.

Все дело в том, что представитель Армении в Евразийской экономической комиссии в феврале 2021 года, после окончания 44-дневной войны в Карабахе, принял на работу проживающую в России азербайджанку Гусейнову, которая спустя короткое время ушла в декретный отпуск.

И все бы ничего, но мало того, что Варданян принял на работу азербайджанку, так он еще и декретные ей выплатил, негодуют в Армении.