Делегация во главе с министром образования Эмином Амруллаевым находится с визитом в Турции. В рамках поездки глава Минобразования Азербайджана встретился с министром национального образования Турецкой Республики Махмутом Озером.

В Минобразования haqqin.az сообщили, что на встрече обсуждалось текущее состояние и дальнейшие планы по сотрудничеству между двумя странами в области общего и профессионального образования. Стороны обменялись мнениями по вопросам, исходящим из «Протокола о сотрудничестве в области профессионального образования между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики», подписанного 19 февраля 2021 года.

Делегация Минобразования также посетила университет Билькент. В ходе встречи с ректором университета Абдуллой Аталаром стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между турецким вузом и высшими учебными заведениями Азербайджана.

Визит продолжается.