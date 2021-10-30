Рекомендации врачей королеве Британии нипочем: села за руль Jaguar фото
Королева Великобритании Елизавета II, которой врачи порекомендовали двухнедельный покой, была замечена за рулем Jaguar, сообщает The Daily Telegraph.
Издание опубликовало фото 95-летнего монарха за рулем автомобиля в кузове универсала.
Отмечается, что Ее Величество вела в одиночку машину по территории Виндзорского замка в графстве Беркшир под Лондоном, где она с прошлого года проводит большую часть времени. На первом появившемся в СМИ фото королевы с того момента, как она провела ночь в больнице 20 октября, Елизавета II в темных очках, а ее голову покрывает платок.