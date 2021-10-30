Казахстан ратифицировал протокол по защите Каспия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря”. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана, передает Анадолу.

Ранее соответствующий закон был одобрен Сенатом (верхняя палата) и Мажилисом (нижняя палата) парламента РК.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на пленарном заседании Сената отметил, что протокол, в частности, направлен на использование или способствование использованию НДТ (наилучших доступных технологий) и природоохранной практики, получение доступа к ним и их передаче при осуществлении хозяйственной деятельности в акватории моря или в его прибрежной зоне.

Напомним, что протокол был подписан в декабре 2012 года в Москве. Рамочная конвенция о защите морской среды Каспийского моря была подписана 4 ноября 2003 года в Тегеране представителями пяти прикаспийских стран — Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении. Документ вступил в силу 12 августа 2006 года.

Целью конвенции является защита морской среды Каспийского моря от загрязнения, включая сохранение, восстановление, устойчивое и рациональное использование его биологических ресурсов.