Агентство пищевой безопасности продолжает принимать меры по устранению ограничений, введенных в связи с экспортом Азербайджана в Российскую Федерацию помидоров и яблок.

В пресс-службе агентства haqqin.az сказали, что с участием специалистов АПБ и сотрудников Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) были проведены совместные видеомониторинги на действующих на территории Азербайджана предприятиях по производству помидоров.

На сегодняшний день в 109 хозяйствах проведены видеомониторинги с участием представителей соответствующих структур обеих стран, а на 40 предприятиях по производству помидоров были проведены мониторинги на местах с участием российских специалистов.

В результате переговоров между Россельхознадзор с 1 ноября 2021 года разрешил ввоз в Россию помидоров еще с 18 азербайджанских предприятий.

На сегодняшний день соответствующим органом РФ выдано разрешение на экспорт продукции в Россию 205 предприятиям по производству помидоров. Экспортный потенциал азербайджанских предприятий, которым разрешено экспортировать помидоры в РФ, составляет 360133 тонны. Это 200,1% объема томатной продукции, экспортированной в Россию в течение 2020 года.