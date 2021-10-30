Борис Джонсон сравнил мировое сообщество с Джеймсом Бондом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на открытии климатического саммита COP26 в Глазго, сравнил мировое сообщество с оказавшимся в опасной ситуации Джеймсом Бондом, сообщает "Интерфакс".

"Сегодня мы практически в той же ситуации, в которой был Джеймс Бонд. Но трагедия в том, что это не фильм и конец света - реальность", - заявил Джонсон.

По его словам, “красные цифровые часы” тикают, и мир нужно спасать.