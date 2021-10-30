Борис Джонсон сравнил мировое сообщество с Джеймсом Бондом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая на открытии климатического саммита COP26 в Глазго, сравнил мировое сообщество с оказавшимся в опасной ситуации Джеймсом Бондом, сообщает "Интерфакс".
"Сегодня мы практически в той же ситуации, в которой был Джеймс Бонд. Но трагедия в том, что это не фильм и конец света - реальность", - заявил Джонсон.
По его словам, “красные цифровые часы” тикают, и мир нужно спасать.
Джонсон отметил, что если общемировая температура поднимется еще на два градуса по Цельсию, то может оказаться подорванной система доставки продуктов питания сотням тысяч людей, если потеплеет на три градуса - увеличится число природных катаклизмов, на четыре - "можно будет попрощаться с целыми городами".
Британский премьер предложил участникам саммита действовать незамедлительно, “иначе будет слишком поздно”.