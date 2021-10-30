Ильхам Алиев и первый вице-президент в Шемахе ОБНОВЛЕНО
В городе Шемаха был сдан в эксплуатацию Творческий центр. В церемонии открытия Творческого центра, созданного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
Также Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в Парке молодежи в городе Шемаха.
Далее в ходе визита Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии дома малютки-детсада №7, построенного при поддержке Фонда Гейдара Алиева в городе Шемаха.
* * * 18:56
Сегодня в Шемахинском районе состоялось открытие Северо-Западного регионального центра управления SCADA ОАО "Азеришыг".
В церемонии открытия приняли участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
* * * 18:17
Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в Шемахинском районе.
Глава государства и первая леди посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре города Шемаха и возложили цветы.