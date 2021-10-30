Россия запретила въезд на свою территорию пособников ASALA и «Дашнакцутюн»

«Гражданам Армении, в отношении которых имеется информация об их принадлежности к террористической организации ASALA и боевому ядру партии «Дашнакцутюн», закрыт въезд на территорию РФ», - написал И.Коротченко.

Отметим, что ASALA – первая армянская террористическая организация, целью которой является нанесение ущерба интересам Турции посредством террора, появилась в 1975 году. Организация, состоящая из армянских националистов, за годы существования совершала террористические акты против дипломатов, политиков и гражданских лиц. В результате терактов ASALA погибли более 30 турецких дипломатов и их близких.

Партия «Армянская революционная федерация Дашнакцутюн» создана в 1890 году в Тбилиси. Основная цель партии – создать «Великую Армению» на территории Азербайджана (Карабах и Нахчыван) и Турции (Анадолу). В 1892 году в Тбилиси на первом съезде партии было принято решение об организации покушений на турков. Именно после этого съезда у «Дашнакцутюн» появился девиз «Убивай курда и турка в любом месте, в любых условиях; убивай армянских предателей, отказавшихся сделать это; мсти!». В результате начавшейся в 1973 году деятельности группы «Мстители армянского геноцида» в 1980-82 годах были убиты турецкие дипломаты в Австрии, Дании и Португалии. Кроме этого, создана секретная террористическая группа ДРО с отделениями ДРО-8, ДРО-88, ДРО-888, ДРО-8888. И террористическая деятельность дашнаков продолжается.