Какую погоду обещают синоптики в ноябре

Месячный объем осадков будет близким к климатической норме (28-38 мм), местами превысит ее.

В Баку и на Апшеронском полуострове среднемесячная температура составит 9-12 градусов тепла (ночью - 6-11, днем - 11-16, в отдельные дни - до 19 градусов выше нуля), что соответствует климатической норме.

В этом месяце средняя температура воздуха в основном будет близкой к климатической норме. Количество осадков также будет в пределах нормы или чуть выше ее. Ожидается, что в первые дни ноября погода будет стабильной, в основном без осадков.

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала прогноз погоды в Азербайджане на ноябрь.

В Нахчыванской Автономной Республике среднемесячная температура составит 5-8 градусов тепла (ночью - 3-8 градусов тепла, в некоторые дни - 0-5 градусов мороза, днем - 10-15, в отдельные дни - 5-8 градусов выше нуля), что в пределах климатической нормы.

Месячное количество осадков будет близким к климатической норме - 18-28 мм.

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зангилане, Лачыне, Кельбаджаре, Дашкесане и Гедабеке среднемесячная температура составит 4-7 градусов (ночью - 1-6 градусов тепла, в некоторые дни - 2-6, в высокогорьях - 5-10 градусов мороза, днем - 6-11, в отдельные дни - от 2 градусов мороза до 3 градусов выше нуля), что в пределах климатической нормы, как и месячное количество осадков - 27-34 мм.

В Газахе, Гяндже, Геранбое, Тертере, Агдаме, Физули, Джебраиле среднемесячная температура составит 6-9 градусов тепла (ночью - 4-9 градусов тепла, в некоторые дни - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 10-15 градусов тепла), что в пределах нормы.

Месячный объем осадков будет в пределах климатической нормы (15-24 мм), местами превысит ее.

В Балакене, Закаталах, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шемахе, Хызы, Сиязане, Шабране, Губе, Гусаре, Хачмазе среднемесячная температура будет в пределах нормы - 5-8 градусов тепла (ночью - 3-8 градусов тепла, в некоторые дни - 0-5, в высокогорьях - 8-13 градусов мороза, днем - 10-15, в некоторые дни - до 6 градусов тепла), месячное количество осадков - 29-73 мм.

В Центральных низменных районах: Мингачевире, Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Бейлагане, Сабирабаде, Биласуваре, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Сальяне, Нефтчале среднемесячная температура составит 8-11 градусов тепла (ночью - 5-10 тепла, в некоторые дни - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 12-17, в отдельные дни - до 10 градусов выше нуля), что близко к климатической норме.

Месячное количество осадков - 25-45 мм, местами незначительно выше.

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Ленкорани, Астаре среднемесячная температура - 7-11 градусов тепла (ночью - 4-9 градусов тепла, в горах - 3-8 градусов мороза, днем - 11-16, в отдельные дни - до 9 градусов выше нуля), что в пределах климатической нормы.

Месячное количество осадков также в пределах климатической нормы (55-170 мм), местами выше ее.