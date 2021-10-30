Министерство внутренних дел (МВД) взяло на контроль вопрос принудительной женитьбы подростка в Сальянском районе.

Как сообщил haqqin.az начальник отдела пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев, в настоящее время Сальянским районным отделом полиции принимаются все необходимые меры, проинформированы соответствующие госучреждения. Он отметил, что родители ребенка, которого хотели заставить жениться, были приглашены в отдел полиции, где им объяснили, что их намерения противозаконны. В соответствии с законодательством обеспечено продолжение обучения ребенка, его посещаемость будет контролироваться.

Отметим, в социальных сетях распространилась информация о том, что в селе Шорсулу Сальянского района 14-летнего юношу пытались заставить жениться. В июле месяце этого года состоялась его помолвка. По информации, родители восьмиклассника договорились с руководством школы, что он не будет посещать занятия. Свадьба подростка должна была состояться в январе, после того, как ему исполнится 15 лет.