В США обвинили Россию в отказе сотрудничать по Навальному

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт обвинил РФ в отказе сотрудничать с ОЗХО по расследованию инцидента с Алексеем Навальным, несмотря на все предоставленные Москвой ответы и тот факт, что западные страны не ответили по существу на запросы российской стороны по этой теме, передает РИА Новости.

"Правительство РФ должно исполнять свои обязательства, в то время как международное сообщество ждет более года, когда Россия представит полный отчет по поводу отравления господина Навального веществом "Новичок" на российской территории", – сказал Эберхардт на заседании Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения.

"Россия не стала оказывать какое-либо значимое сотрудничество с ОЗХО и отказалась быть транспарентной по поводу этого инцидента", – добавил он.