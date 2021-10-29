Ядерное оружие на кораблях США в Черном море. Угроза нацбезопасности России

Российский политолог Владимир Джаралла заявил, что присутствие американских военных кораблей в Черном море представляет серьезную угрозу национальной безопасности России.

"Это означает, что буквально в течение нескольких минут по нашей стране может быть нанесен ядерный удар. В целом можно сказать, что речь идет об угрозе внезапного начала войны", – сказал Джаралла в беседе с РЕН ТВ.

Он заметил, что действия США и НАТО в Черном море можно рассматривать как проявление стратегии давления на Россию.

"Это не шутки, это боевые корабли. По некоторым данным, на их борту находится ядерное оружие. Не стоит забывать, что в Румынии находятся системы противоракетной обороны. В течение нескольких часов они могут быть переделаны под ракетные ударные установки", – заметил Джаралла.