Первый парень на планете: Состояние Илона Маска впервые достигло $300 млрд

Состояние предпринимателя Илона Маска достигло $300 млрд из-за повышения котировок Tesla.

О капитале бизнесмена свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

Он обновляется в режиме онлайн во время биржевых торгов, и к их закрытию результаты могут измениться.

Состояние Маска достигло 300 млрд долларов через 15 минут после старта торгов в США, около 17:45 по бакинскому времени. На скачок повлиял рост акций Tesla. Они выросли на 3,2% и на максимуме торговались по $1150, затем произошло понижение: акции стоили $1143, прибавляя 2,66%.

На втором месте рейтинга расположился основатель Amazon Джефф Безос (194,1 млрд), а третью строчку занимает глава Louis Vuitton Бернар Арно (190,5 млрд).