Джемаль Бустани, автор haqqin.az 20:26

Правительство Пакистана достигло соглашения с запрещенной крайне правой партией «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» (TLP), положив тем самым конец 10-дневному протесту, который привел к ожесточенным столкновениям, в ходе которых погибло девять человек, а свыше 500 – получили ранения. Исламабад с облегчением перевел дух. Имран Хану и пакистанскому правительству удалось малой кровью решить вопрос с протестом «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» и остановить организованный им марш на столицу. В воскресенье вечером закончились переговоры, в ходе которых стороны нашли компромисс.

Пакистанский религиозный лидер муфтий Мунибур Рехман, выступавший посредником на переговорах, сообщил на пресс-конференции, что «детали соглашения будут представлены нации через неделю или около того». И, судя по поведению делегатов от TLP, слишком многого им выторговать не удалось – за все время пресс-конференции они не проронили ни слова. Исламабад и Равалпинди могут вздохнуть спокойно, ведь десять дней они были фактически отрезаны от остальной страны, поскольку движение по самой оживленной магистрали Пакистана было парализовано. Фуры останавливали и грабили, а общий ущерб от выходки исламистов составил несколько сот миллионов долларов, что в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса для Пакистана весьма болезненно. Но не в деньгах дело, по большому-то счету. Главная опасность заключалась в том, как уже отмечал haqqin.az, что если бы бунт не был вовремя подавлен, «Техрик-и-Лаббайк Пакистан», опьянев от вседозволенности, вполне мог заключить альянс с пакистанскими талибами. И этот монстр начал бы пожирать страну, свалив ее в кровавый хаос.

Имран Хану и его команде удалось этого избежать. И совершенно очевидно, что в первую очередь это получилось потому, что власти Пакистана сначала продемонстрировали TLP увесистый «кнут»: рейнджеры и полицейский спецназ только и ждали команды, чтобы жестко подавить бунт исламистов. Толпа это прекрасно почувствовала, она прекрасно ощущает такие моменты. А вот с «пряниками» вышло интересно. Их порция оказалась крайне дозированной, минимальной по весу и объему. Несколько активистов Техрик-и-Лаббайк будут выпущены на свободу. Естественно, под плотный полицейский надзор. Лидер движения, Саад Ризви будет досиживать срок и небо без клетки он в ближайшее время не увидит, хотя и долго его в заключении держать не будут. «Закон о богохульстве», предусматривающий смертную казнь, также принят не будет. Закрывать французское посольство и высылать посла никто не собирается, хотя это и было чуть ли не основным требованием протестующих. Вопрос о снятии запрета на деятельность TLP и возвращение их в публичное пространство остается открытым.