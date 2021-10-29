Такого в футболе еще не было: стрельба на стадионе, ранен тренер ВИДЕО
В матче второго дивизиона чемпионата Аргентины по футболу произошла перестрелка между болельщиками. Инцидент произошел31 октября во время встречи клубов Hurricane Las Heras и Ferro Carril Oeste.
К концу первой половины встречи болельщики устроили потасовку, которая в конце концов переросла в стрельбу. В результате этого произвола был ранен главный тренер Ferro Carril Oeste - Маурисио Ромеро.
После выстрелов футболисты немедленно отправились в подтрибунное помещение, где смогли скрыться от выстрелов. Главный арбитр предсказуемо остановил матч.
"Huracán Las Heras":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 31, 2021
Por disparos durante su partido ante Ferro de General Pico en el #FederalA pic.twitter.com/QGX38LuFpz