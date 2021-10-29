В матче второго дивизиона чемпионата Аргентины по футболу произошла перестрелка между болельщиками. Инцидент произошел31 октября во время встречи клубов Hurricane Las Heras и Ferro Carril Oeste.

К концу первой половины встречи болельщики устроили потасовку, которая в конце концов переросла в стрельбу. В результате этого произвола был ранен главный тренер Ferro Carril Oeste - Маурисио Ромеро.

После выстрелов футболисты немедленно отправились в подтрибунное помещение, где смогли скрыться от выстрелов. Главный арбитр предсказуемо остановил матч.