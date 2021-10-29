В Низаминском районе Баку была проведена операция против наркоторговцев.

При попытке продажи наркотиков были задержаны трое лиц, в том числе одна женщина, сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, на проспекте Гара Гараева была задержана жительница Баку Эсмер Казымова. При личном досмотре при ней было обнаружено 17 упаковок марихуаны, предназначенных для продажи.

Женщина призналась, что приобрела наркотики у двух мужчин по имени Бахтияр и Эльмир.

В результате оперативных мероприятий были задержаны Бахтияр Гасымлы и Эльмир Агамаллы. У каждого из них было обнаружено по спичечному коробку с марихуаной. А при досмотре дома Б.Гасымлы в поселке Бюльбюль Сураханского района столицы обнаружено еще 19 спичечных коробков с марихуаной.

Задержанные признались, что занимались торговлей наркотиками в разных районах Баку. По выявленным фактам в Низаминском РУП начато расследование.