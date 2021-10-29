Оружия в космосе не будет: ООН одобрила проект резолюции

Первый комитет Генассамблеи ООН, специализирующийся на вопросах разоружения и международной безопасности, в понедельник, 1 ноября, поддержал проект российско-китайской резолюции "О неразмещении первыми оружия в космосе". За документ проголосовали 125 государств, против 35, воздержались 22.

Генассамблея ООН настоятельно призывает все государства, в том числе имеющие космический потенциал, рассмотреть возможность "выразить приверженность политическому обязательству о неразмещении оружия в космосе", передает РИА Новости. Отмечается также, что ГА ООН подтверждает важность и неотложность задачи предотвращения гонки вооружений в космосе. Кроме того, ГА призывает к скорейшему началу работы на основе нового проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе, а также применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.