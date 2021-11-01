Вирусолог предупредил: Пониженная температура – смертельно опасный симптом

О смертельно опасном симптоме коронавирусной инфекции предупредил российский врач-иммунолог Владислав Жемчугов, передает tvzvezda.ru.

По его словам, когда у человека падает температура, это говорит о начале самого тяжелого течения COVID-19.

«Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти. Будьте внимательны, если 36 и меньше – это самые тяжелые больные», – предупредил врач.

По его словам, «если температура понижена, это значит, что организм не справляется с токсинами и с ответом на инфекцию».