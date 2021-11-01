Вирусолог предупредил: Пониженная температура – смертельно опасный симптом
О смертельно опасном симптоме коронавирусной инфекции предупредил российский врач-иммунолог Владислав Жемчугов, передает tvzvezda.ru.
По его словам, когда у человека падает температура, это говорит о начале самого тяжелого течения COVID-19.
«Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти. Будьте внимательны, если 36 и меньше – это самые тяжелые больные», – предупредил врач.
По его словам, «если температура понижена, это значит, что организм не справляется с токсинами и с ответом на инфекцию».
Врач отметил, что этим пациентам требуется индивидуальный подход, нужно применение специальных препаратов, которые повышают резистентность. У них еще может быть пониженное давление. Даже если всегда была гипертоническая болезнь, нужно откорректировать еще гипотензивной терапией.
Как отметил вирусолог, когда болезнь протекает в легкой форме, то у человека «обычная температура».
Использовать для измерения температуры, как подчеркнул врач, нужно только ртутный термометр, поскольку он «самый точный, в отличие от всех остальных – бесконтактных, электронных».
Три раза измеренная температура по пять минут – не менее – это основание, чтобы принимать меры в сочетании с клиникой. Если человек бледный, с синюшными губами, еще это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом. Нужно сделать все с анализами, особенно если нет признаков инфекции, отметил Владислав Жемчугов.