Нападки на Чингиза Абдуллаева. Кто и за что атакует писателя? горячая тема
Уже в который раз за месяц объектом критики и нападок части пользователей социальных сетей становится народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев. На сей раз поводом для нападок на известного писателя стал его диалог о первой карабахской войне с родственниками шехидов на встрече в Сумгаите.
Для начала отметим, что, судя по распространенным в соцсетях видео, на встречу с писателем пришли сотни людей. Чингиз Абдуллаев рассказывал о героизме, проявленном азербайджанскими солдатами в ходе Отечественной войны, а родители шехидов - о том, как их сыновья любили писателя, как фактически выросли на его книгах.
Вполне возможно, что прошедшая в теплой, сердечной атмосфере беседа с популярным писателем так и осталась бы незамеченной широкой публикой, если бы не вырванный из контекста и растиражированный в соцсетях видеофрагмент выступления Чингиза Абдуллаева, где писатель повторил свою мысль, озвученную месяц назад в статье для haqqin.az, о том, что он против терминов "первая" и "вторая" карабахские войны.
Именно это сетевые критики почему-то пытаются трактовать как оскорбление памяти шехидов, погибших в начале 90-х.
Вот этот фрагмент:
«Когда год назад я выступал по российскому телевидению, наши соседи утверждали, что они - нация воинов, а мы - нация торговцев, - сказал Чингиз Абдуллаев. - Меня это очень сильно задело. Они говорили, что выиграли первую войну, а мы - вторую. Я им ответил, что сравнивать эти войны нельзя. У нас было много шехидов, которые героически сражались и не жалели свою жизнь. Среди них был и мой брат, погибший в Шуше. Но это вовсе не означает, что в 90-х годах была такая же война, как 44-дневная. Тогда у нас не было полноценной армии, не было Верховного главнокомандующего, постоянно менялись руководители страны.
Нас тогда спас Гейдар Алиев, остановивший эту бойню. Я говорил армянам, что они покупали российское оружие и технику, с помощью которых захватывали наши районы. Но это вовсе не значит, что армяне выиграли войну потому, что они якобы нация воинов, а мы - нация торговцев. Поэтому мне и не нравятся термины «первая карабахская война» и «вторая карабахская война».
Писатель отметил, что в начале 90-х шла война на уничтожение, которую армяне использовали для захвата наших районов. По его словам, мнение о том, что армяне победили в первой войне и проиграли во второй, ошибочно.
«На самом деле они просто воспользовались моментом и, несмотря на героизм азербайджанских солдат, захватили наши районы. Что касается прошлого года, то это была настоящая, полноценная война, в которой столкнулись две армии. И азербайджанцы доказали, что являются нацией героев. Я считаю, что все, кто проводят параллели между двумя войнами, унижают азербайджанский народ. Я не говорю, что той войны не было. Я лишь отмечаю, что ее неправильно называть «первой Карабахской войной». У нас тогда не было нормальной армии и вооружения, воевали отдельные батальоны милиции и добровольцев. Это была трагедия нашего народа. Но мы героически сражались. Даже в окруженном Ходжалы было четыре героя. И я преклоняюсь перед героизмом наших солдат. Но проводить параллели между двумя войнами считаю неправильным. Настоящая освободительная война была 44-дневной Отечественной войной», - сказал Чингиз Абдуллаев.