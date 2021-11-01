Записал: Ильгар Гусейнов, собкор 1 ноября 2021, 22:48

Уже в который раз за месяц объектом критики и нападок части пользователей социальных сетей становится народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев. На сей раз поводом для нападок на известного писателя стал его диалог о первой карабахской войне с родственниками шехидов на встрече в Сумгаите. Для начала отметим, что, судя по распространенным в соцсетях видео, на встречу с писателем пришли сотни людей. Чингиз Абдуллаев рассказывал о героизме, проявленном азербайджанскими солдатами в ходе Отечественной войны, а родители шехидов - о том, как их сыновья любили писателя, как фактически выросли на его книгах.

Вполне возможно, что прошедшая в теплой, сердечной атмосфере беседа с популярным писателем так и осталась бы незамеченной широкой публикой, если бы не вырванный из контекста и растиражированный в соцсетях видеофрагмент выступления Чингиза Абдуллаева, где писатель повторил свою мысль, озвученную месяц назад в статье для haqqin.az, о том, что он против терминов "первая" и "вторая" карабахские войны. Именно это сетевые критики почему-то пытаются трактовать как оскорбление памяти шехидов, погибших в начале 90-х. Вот этот фрагмент: «Когда год назад я выступал по российскому телевидению, наши соседи утверждали, что они - нация воинов, а мы - нация торговцев, - сказал Чингиз Абдуллаев. - Меня это очень сильно задело. Они говорили, что выиграли первую войну, а мы - вторую. Я им ответил, что сравнивать эти войны нельзя. У нас было много шехидов, которые героически сражались и не жалели свою жизнь. Среди них был и мой брат, погибший в Шуше. Но это вовсе не означает, что в 90-х годах была такая же война, как 44-дневная. Тогда у нас не было полноценной армии, не было Верховного главнокомандующего, постоянно менялись руководители страны.