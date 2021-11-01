В Саудовской Аравии назвали условия для нормализации отношений с Израилем

Создание "Палестинского государства" является предварительным условием Саудовской Аравии для нормализации отношений с Израилем. Об этом объявил министр иностранных дел королевства принц Фейсал бин Фархан Аль-Сауд в комментарии "Аль-Хадат".

По его словам, Саудовская Аравия настаивает на том, что столицей "Палестинского государства" должен быть Восточный Иерусалим. Еще одним условием он назвал улучшение отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом.

В прошлом году глава МИД говорил Вашингтонскому институту Ближневосточной политики, что нормализация отношений с Израилем является неизбежной.