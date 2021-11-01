Депутат Фазиль Мустафа: «Армяне получили премию, а мы не сняли ни одного фильма о нашей великой победе!»

Депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя комитета по культуре Фазиль Мустафа выразил недоумение по поводу того, что снятый армянами документальный фильм «Gate to Heaven», посвященный второй Карабах ской войне, получил одну из четырех престижных наград Международного кинофестиваля Онтарио, в то время как азербайджанские кинематографисты и сотрудники телекомпаний по-прежнему заняты производством примитивных сериалов на потребу невзыскательной публике.

«Уже год прошел после нашей Победы, - подчеркнул Фазиль Мустафа. – Почему же до сих пор нет фильмов о реалиях 44-дневной войны, о героизме наших воинов, о циничных убийствах мирных азербайджанцев в Гяндже, Барде, Тертере?.. Фильмов, которые бы открыли глаза цивилизованному миру и объяснили, почему каждый из десяти миллионов граждан Азербайджана называет битву за Карабах Отечественной войной?..»

По мнению зампредседателя парламентского комитета по культуре, в кино, как и на телевидении, необходим поиск профессиональных, знающих, творчески неравнодушных специалистов, способных создавать фильмы, которые соответствуют мировым стандартам.