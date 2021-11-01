Почему на AzTV запретили ролик VMF «Qarabağ Azərbaycandır»?!

Отметим, что VMF Natural Frequencies производит линейку ручных часов «Qarabağ Azərbaycandır», в которую входит коллекция «Время побед» - часы, на циферблате которых отмечены названия азербайджанских городов и даты их освобождения в ходе 44-дневной войны.

Как сообщила haqqin.az советник по стратегическому развитию и планированию группы компаний ANS Севда Гасанова, в рекламном ролике звучит победный лозунг наших военных «Qarabağ Azərbaycandır» и демонстрируется коллекция «Время побед». Компания оплатила рекламу AzTV и İTV. Если с демонстрацией по İTV проблем не было, то в AzTV заявили, что главный телеканал страны показывать её не стал, предложив взамен либо спортивный телеканал İdmanTV, либо, в крайнем случае, Mədəniyyət TV.

Остается лишь догадываться, какую крамолу или политическую диверсию усмотрело руководство национального телеканала в патриотическом рекламном ролике часов.

«С первого же дня войны мы передавали репортажи с линии фронта, – сказала Севда Гасанова. – Фабрика VMF NF вносит посильный вклад в популяризацию исторической победы Азербайджана. Если эту рекламу по непонятным для нас причинам нельзя демонстрировать по AzTV, почему его руководство считает приемлемым демонстрацию на своих же каналах, освещающих, правда, только спорт и культуру?..»

По словам советника по стратегическому развитию, доводы главы AzTV Ровшана Мамедли, который заявил, что из ролика следует убрать лозунг «Qarabağ Azərbaycandır», произнесенный солдатами азербайджанской армии, а также эпизод с часами, на циферблате которых указаны названия освобожденных городов, вызывают искреннее недоумение.

“С какой стати мы должны скрывать названия городов, освобожденных ценой крови наших солдат?! - недоумевает Севда Гасанова. - Кому это мешает? К сожалению, вразумительных объяснений от главы AzTV мы так и не услышали…»

Любопытно, что в рекламном отделе AzTV также озадачены претензиями к рекламному ролику, в котором сотрудники не нашли ничего, что бы противоречило политике государства.