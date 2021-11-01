Трамп снова в окружении девиц ФОТО
75-летний экс-президент США Дональд Трамп отпраздновал Хэллоиун.
Трамп в ходе мероприятия попал в объективы камер с 32-летней американской фотомоделью Паулиной Гретцки, сообщает Daily Mail.
По информации, большая вечеринка на курорте экс-президента в Палм-Бич.
Модель свои фотографии, в которых она позирует в костюме спасательницы Малибу, опубликовала в Instagram.
Как сообщают журналисты, присутствовавшие на мероприятии, Трамп сказал Гретцки: "Ты отлично выглядишь" и поцеловал ее в обе щеки.