Конфликт между друзьями в Баку закончился поножовщиной
В Низаминском районе произошел кровавый инцидент.
По адресу: улица Бекира Чобанзаде, 41 произошла драка между Гаразаде Нахидом Тахир оглу, 1994 года рождения, и его другом.
В ходе конфликта друг нанес Н.Гаразаде 5 ножевых ранений в область спины и лица. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
В связи с инцидентом сотрудники 24-го отдела полиции Низаминского районного управления полиции проводят расследование.