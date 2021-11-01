По данным российских источников, на авиабазу Камышлы, расположенную всего в 4 км от границы с Турцией, отправлено 4 истребителя МиГ-29, 5 истребителей Су-35 и 12 истребителей-бомбардировщиков Су-34. Ранее на базе дислоцировались четыре новых российских истребителя Су-35.

На фоне сообщений о подготовке турецк ой арми и к новым крупномасштабным военным операциям против террористов YPG/ПКК на севере Сирии, Россия расширяет свое военное присутствие в регионе. За последние несколько суток Россия отправила в Сирию еще 20 истребителей.

Сообщается также, что на авиабазе Камышлы были замечены как минимум два ударных вертолета Ка-52. Все самолеты были отправлены с российских баз через воздушное пространство Ирана и Ирака. Командование ВВС России не комментирует отправку дополнительных истребителей в Сирию.

По другим данным, российская база в приграничном с Турцией поселке Айн-Исса также была усилена. Ранее сообщалось, что россияне покинули базу после ударов боевиков сирийской оппозиции - Сирийской национальной армии. Однако, судя по вновь полученным снимкам, присутствие россиян на базе сохраняется, и там проводятся дополнительные работы по укреплению.

Российская авиация также неоднократно наносила удары с воздуха по позициям Сирийской национальной армии на севере Сирии, в том числе недалеко от границы с Турцией. Так, в минувшую субботу было нанесено не менее 25 авиаударов.

Напомним, по данным турецких источников, широкомасштабные военные операции с участием 35 тысяч турецких военнослужащих на севере Сирии, включая Сирийскую национальную армию, могут начаться в любой момент. В рамках подготовки к этим операциям колонны турецких военных входят в северную часть Сирии.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил накануне в интервью CNN Turk, что США и Россия не выводили курдские силы в 30 км от границы в нарушение своих обязательств.

«США и Россия должны были отодвинуть террористов ПКК на 30 километров. Однако к этому моменту они не сдержали своих обещаний. Если мы даем обещание, то непременно его выполняем. Подписывая договор, мы делаем все необходимое для его выполнения. Однако ни Россия, ни США, скажем прямо, своего слова не сдержали», – сказал Чавушоглу. Министр отметил, что в такой ситуации Турция решит свою проблему самостоятельно.