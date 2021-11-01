Пересмотрены оклады налоговиков

Кабинет министров 28-го октября пересмотрел месячные должностные оклады сотрудников аппарата Государственной налоговой службы (ГНС), структурных подразделений службы, местных налоговых ведомств, Образовательного центра налоговиков, а также вневедомственных структур ГНС.

Как сообщает «Туран», новые должностные оклады работников ГНС вступают с силу с 1-го октября этого года. Решение принято в связи с переподчинением службы к Министерству экономики.

Напомним, что в последний раз оклады работников ГНС пересматривались в сентябре 2019 года. Глава Аппарата ГНС до октября этого года получал должностной оклад в размере 1 665 манат в месяц, работник 15-ой классификации – в два раза ниже этой суммы.