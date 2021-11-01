В Украине призвали готовиться к эскалации конфликта в Донбассе

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что правительству страны нужно готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

Дипломат отметил, что при этом стоит избегать паники. Для обеспечения безопасности страны могут помочь «желание построить минимально необходимый ассиметричный потенциал» и «партнеры Украины, которых боится президент России». В качестве единственного примера он привел президента США Джо Байдена.

«Мы должны быть готовы к эскалации. Не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться. Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии. Посмотрите на то, как мы можем пройти эту зиму, отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон, с учетом того, что Путин начал использовать энергетику как массовое оружие», – отметил Климкин.