Азербайджанский посол долетел до Японии на грузовом самолете, который перевозил сёмгу интересное интервью
С послом Азербайджана в Японии Гюрселем Исмаилзаде мы встретились на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю. Он на поезде приехал из далекого Токио, чтобы пообщаться с командой и поддержать ее, а после любезно согласился ответить на вопросы haqqin.az.
- В последнее время наши спортсмены довольно частые гости в Японии. Вы всегда находите возможность приехать и пообщаться с ними?
- Да, стараюсь. Как вы знаете, недавно в Токио прошли Олимпийские и Паралимпийские игры, где я тоже постоянно держал связь с нашей делегацией, посещал соревнования.
Что касается художественной гимнастики, то я довольно давно знаком с главным тренером сборной Азербайджана Марианой Василевой. Раньше в Токио ежегодно проводился AEON Cup, на который из года в год приезжала и наша команда. Поэтому как минимум раз в год мы встречались с нашими гимнастками. Я очень рад, что сборная Азербайджана по художественной гимнастике достойно представила нашу страну в Японии.
- Вы сами какими видами спорта увлекаетесь?
- Откровенно говоря, я не очень спортивный человек (улыбается). А вот японцы – спортивная нация. В Японии любят спорт и используют его как «мягкую силу». Самый известный азербайджанский спортсмен в Японии – это наш прославленный каратист Рафаэль Агаев. Все, кто интересуются каратэ, - а в Японии это национальный вид спорта – восхищаются Рафаэлем.
Японцы знают, что каратэ, а также другой родной для них вид спорта – дзюдо, очень популярны в Азербайджане. Это повышает интерес к нашей стране.
В 2012 году сборная Азербайджана по футболу проводила товарищеский матч в Японии. Наша команда тогда проиграла со счетом 0:2, но в раздевалке после игры я сказал футболистам: «Сегодня на стадионе было 30 тысяч зрителей, и все они узнали о такой стране, как Азербайджан. Это важнее, чем результат товарищеской встречи».
- Сборная Азербайджана произвела фурор на Паралимпийских играх в Токио. 14 золотых медалей, о которых мы и мечтать не могли. Как на этот успех отреагировали в Японии?
- Триумф Азербайджана на Паралимпиаде достаточно активно освещался в японских СМИ. Резонанс был очень большим, учитывая то, что наши завоевали шесть золотых медалей в дзюдо. Если японцы видят, что иностранец увлекается японской культурой или их видом спорта, то они с еще большим уважением относятся к этому человеку. И, конечно, успех Азербайджана на Паралимпиаде – это еще один большой толчок к тому, чтобы японцы получше узнали нашу страну.
- Есть идеи спортивных проектов между двумя странами, которые вам хотелось бы воплотить в жизнь?
- Как известно, сумо – культовый для Японии вид спорта. Профессиональные соревнования по сумо проводятся только тут. Сумоисты-любители есть и в Азербайджане. Я еще несколько лет назад предлагал пригласить сюда какого-то азербайджанского сумоиста, чтобы он мог вырасти в профессионала. В Японии есть грузинский, эстонский, болгарский сумоисты. Все они выступают под прозвищами. Я бы очень хотел, чтобы в высшем двизионе сумо появился азербайджанец с прозвищем «Страна огней» («Хинокуни») или «Город ветров» («Казеномачи»).
- Отойдем от спорта. Вы были послом в Японии с 2011 по 2019-й годы. Затем в марте 2020-го вас вновь назначили. В чем была причина отзыва в 2019 году?
- Это было решение руководства. Я вернулся в Баку и стал начальником отдела в Министерстве иностранных дел. А через год президент страны оказал мне высокое доверие, вновь назначив послом в Японии.
- Связан ли был год отсутствия нашего посла в Токио с охлаждением отношений между двумя странами?
- Я бы не сказал, что с Японией у нас когда-то было охлаждение в отношениях. Да, у нас год не было посла в Токио. Но, например, уже два года в Японии нет посла США, и это ни о чем не говорит.
В следующем году мы будем отмечать 30-летие наших дипломатических отношений. Япония – одна из главных наших партнеров в Азии. Еще в 1998 году Японию с официальным визитом посетил Гейдар Алиев. Он был первым президентом в нашем регионе, кто был приглашен со стороны Токио.
- Ильхам Алиев в первый и пока в последний раз побывал в Японии с официальным визитом в 2006 году. Прошло уже 15 лет. Ожидаются ли встречи на высшем уровне в ближайшее время?
- Сейчас свою негативную роль играет пандемия. В сентябре 2018 года министр иностранных дел Японии совершил визит в Азербайджан. Он был принят главой государства. Теперь очередь за руководством нашего МИД, но все будет зависеть от ситуации с COVID-19. В данный момент совершать какие-то визиты очень сложно - слишком много ограничений. Надеюсь, что в следующем году в связи с 30-летием дипотношений определенные встречи все же состоятся. С 1998 года у нас функционирует Межпарламентская группа дружбы. Также существует экономическая комиссия. Думаю, что в следующем году в рамках этих структур визиты все же будут.
- Ваше второе назначение произошло как раз в тот момент, когда началась пандемия. Какие она создала сложности для работы посольства?
- Трудностей было достаточно, и они остаются. Начну с того, что было проблемой прилететь в Японию. Я смог добраться сюда на грузовом самолете нашей авиакомпании Silk Way West, который следовал в Осаку и перевозил семгу из Норвегии (улыбается). По приезду в Японию и тогда, и сейчас иностранец должен две недели находиться в изоляции. Я провел те две недели в посольстве, вел работу в режиме онлайн. Да и сейчас приходится много общаться виртуально. Это, конечно, осложняет задачу, потому что в дипломатии очень важно встречаться, что называется, face to face – лицом к лицу.
Проводится очень мало мероприятий. До пандемии мы часто организовывали презентации в различных учреждениях. Сейчас проводим их в режиме онлайн, но значительно меньше. Стало сложнее посещать регионы. Есть префектуры, в которых даже послов не принимают.
Скоро все мы будем отмечать первый год со дня победы в Отечественной войне. К сожалению, большие мероприятия провести не получится. Но все-таки чувствуем определенные послабления. Ситуация в Японии, как и во всем мире, улучшается. И надеемся, что вскоре вернемся к прежнему режиму работы.
- Во время Отечественной войны мы увидели отношение некоторых европейских стран к Азербайджану, в том числе и посредством их СМИ. А как отнеслись к исторической победе Азербайджана в Японии?
- Япония всегда признавала нашу территориальную целостность, и это нашло отражение во многих документах. Японцы в основном не интересуются политикой, и их не особо волнует, что происходит за пределами Японии. Поэтому об уже бывшем конфликте в Карабахе знало достаточно ограниченное число людей – сотрудники МИД, политики, специалисты. Конечно, во время войны СМИ уделяли ей внимание. Были и нейтральные материалы, и такие, где Азербайджан получал поддержку. Я несколько раз давал интервью японским СМИ, донося правду о конфликте. Помимо этого, вместе с посольством Турции мы провели пресс-конференцию.
Еще раз хочу сказать, что Япония всегда признавала нашу территориальную целостность. И сейчас японские компании проявляют интерес к работе на освобожденных территориях, особенно в области энергетики.
- Несмотря на пандемию, что удалось сделать за те полтора года, что вы снова в Японии?
- Сейчас мы работаем над двумя документами, связанными с защитой инвестиций и освобождением от налогов. Они почти готовы, была проделана большая работа. Из ближайших планов также могу отметить ожидающееся в следующем году открытие в Токио Торгового дома Азербайджана.
- Насколько вас удовлетворяют нынешние торговые отношения между двумя странами?
- Мы постоянно говорим нашим японским партнерам, что у нас очень большой потенциал для развития торговых отношений, но пока, к сожалению, реализовать его полностью нам не удается. Еще в 1995 году японская компания Itochu пришла в Азербайджан. В основном японские фирмы работают в энергосистеме нашей страны. За эти 30 лет Япония предоставила нам кредит в размере 1 миллиарда долларов. А общие инвестии японских компаний в Азербайджане равны примерно 7 миллиардам. Но мы все равно хотим большего.
Хотим прогрессировать и в сфере туризма. Японцы очень любят путешествовать. В 2019 году Азербайджан посетили 6 тысяч японских туристов. И тут тоже есть, к чему стремиться.
Азербайджанские товары уже появились на прилавках японских магазинов. На протяжении трех-четырех лет японцы имеют возможность купить азербайджанские вина, гранатовый сок, мед.
- Для многих азербайджанцев Япония ассоциируется с автомобилестроением. В нашей стране много автомобилей японского производства. При этом запчасти приходится импортировать. Почему бы не выпускать определенную часть запчастей в Азербайджане? Это было бы удобно и выгодно.
- Для этих целей мы постоянно предлагаем японским партнерам свободную экономическую зону в Аляте. Информируем японских партнеров о том, что Азербайджан – это хаб между Европой и Азией. В неделю три раза наши самолеты Silk Way West летают в Японию. Я думаю, что и сами японцы не против того, чтобы определенные детали для их автомобилей выпускались в Азербайджане. Сегодня 90 процентов всех запчастей для японских машин производятся в Китае и в Юго-Восточной Азии. Сейчас почти невозможно найти что-то Made in Japan.
- Сколько азербайджанцев проживают на сегодняшний день в Японии?
- По нашим данным, примерно 60-70 человек. В основном, это студенты. Есть также три смешанные семьи. 8 ноября мы будем отмечать в посольстве День победы и пригласили на мероприятие всех азербайджанцев.
Отдельно хочу выделить азербайджанскую пианистку Гюльнару Сафарову. Она замужем за японцем. В апреле следующего года у нее будет здесь концерт, состоящий из произведений азербайджанских композиторов. Мы как посольство содействуем в вопросах организации.
- Живя в Японии, скучаете по азербайджанской кухне?
- К сожалению, в Японии нет азербайджанских ресторанов. Но в домашних условиях приготовить что-то – не проблема. Можно найти любые продукты. Лет 10 тому назад японцы не знали, что такое гранатовый сок. Даже гранатов тут не было. А сейчас есть практически все.
За эти годы я привык к японской кухне. Когда говорят о японской еде, в первую очередь на ум приходят суши и сашими. Но здешняя кухня достаточно богата, в каждом регионе она имеет свои особенности.
Кстати, именно в ходе заседания в Баку японская кухня была признана нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. В Японии это запомнили.
- Большая часть вашей жизни связана с этой страной. Впервые вы приехали сюда на учебу в 1996 году. Что для вас значит Япония?
- С 1993 года я работаю в системе МИД Азербайджана. Спустя три года появилась возможность отправиться на учебу в Японию. Я проявил желание и получилось так, что с учетом магистратуры проучился здесь более семи лет. В 2004 году я вернулся в Баку, возобновил работу в МИД. А в 2005-м в Токио открылось посольство Азербайджана, и я стал первым секретарем.
Меня часто спрашивают: люблю ли я Японию? Конечно, в этой стране есть что-то близкое для меня. Прозвучит немного нескромно, но благодаря учебе я стал специалистом по Японии. Кроме этой страны, я нигде не работал. Очень привык к ней.
- А как вы можете охарактеризовать японцев как нацию? Достаточно провести тут всего пару дней, чтобы понять: они – особенные.
- Японцы очень ответственные. Никогда не будут просто так что-то обещать. Если японец чего-то не знает, то он не будет высказываться на эту тему. Японцы дружелюбные и гостеприимные. Важная черта японцев - они любят учиться и не стесняются делать это даже в солидном возрасте. Многие мировые специалисты признают, что в период пандемии провести Олимпиаду смогли бы только японцы, потому что есть высочайшая дисциплина. Именно благодаря ей сейчас при 126-миллионном населении в Японии примерно 200 заражений COVID-19 в день.