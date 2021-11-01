Беседовал: Эльмир Алиев, собкор 02:50

С послом Азербайджана в Японии Гюрселем Исмаилзаде мы встретились на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю. Он на поезде приехал из далекого Токио, чтобы пообщаться с командой и поддержать ее, а после любезно согласился ответить на вопросы haqqin.az.

- В последнее время наши спортсмены довольно частые гости в Японии. Вы всегда находите возможность приехать и пообщаться с ними? - Да, стараюсь. Как вы знаете, недавно в Токио прошли Олимпийские и Паралимпийские игры, где я тоже постоянно держал связь с нашей делегацией, посещал соревнования. Что касается художественной гимнастики, то я довольно давно знаком с главным тренером сборной Азербайджана Марианой Василевой. Раньше в Токио ежегодно проводился AEON Cup, на который из года в год приезжала и наша команда. Поэтому как минимум раз в год мы встречались с нашими гимнастками. Я очень рад, что сборная Азербайджана по художественной гимнастике достойно представила нашу страну в Японии. - Вы сами какими видами спорта увлекаетесь? - Откровенно говоря, я не очень спортивный человек (улыбается). А вот японцы – спортивная нация. В Японии любят спорт и используют его как «мягкую силу». Самый известный азербайджанский спортсмен в Японии – это наш прославленный каратист Рафаэль Агаев. Все, кто интересуются каратэ, - а в Японии это национальный вид спорта – восхищаются Рафаэлем. Японцы знают, что каратэ, а также другой родной для них вид спорта – дзюдо, очень популярны в Азербайджане. Это повышает интерес к нашей стране. В 2012 году сборная Азербайджана по футболу проводила товарищеский матч в Японии. Наша команда тогда проиграла со счетом 0:2, но в раздевалке после игры я сказал футболистам: «Сегодня на стадионе было 30 тысяч зрителей, и все они узнали о такой стране, как Азербайджан. Это важнее, чем результат товарищеской встречи». - Сборная Азербайджана произвела фурор на Паралимпийских играх в Токио. 14 золотых медалей, о которых мы и мечтать не могли. Как на этот успех отреагировали в Японии? - Триумф Азербайджана на Паралимпиаде достаточно активно освещался в японских СМИ. Резонанс был очень большим, учитывая то, что наши завоевали шесть золотых медалей в дзюдо. Если японцы видят, что иностранец увлекается японской культурой или их видом спорта, то они с еще большим уважением относятся к этому человеку. И, конечно, успех Азербайджана на Паралимпиаде – это еще один большой толчок к тому, чтобы японцы получше узнали нашу страну.

- Есть идеи спортивных проектов между двумя странами, которые вам хотелось бы воплотить в жизнь? - Как известно, сумо – культовый для Японии вид спорта. Профессиональные соревнования по сумо проводятся только тут. Сумоисты-любители есть и в Азербайджане. Я еще несколько лет назад предлагал пригласить сюда какого-то азербайджанского сумоиста, чтобы он мог вырасти в профессионала. В Японии есть грузинский, эстонский, болгарский сумоисты. Все они выступают под прозвищами. Я бы очень хотел, чтобы в высшем двизионе сумо появился азербайджанец с прозвищем «Страна огней» («Хинокуни») или «Город ветров» («Казеномачи»). - Отойдем от спорта. Вы были послом в Японии с 2011 по 2019-й годы. Затем в марте 2020-го вас вновь назначили. В чем была причина отзыва в 2019 году? - Это было решение руководства. Я вернулся в Баку и стал начальником отдела в Министерстве иностранных дел. А через год президент страны оказал мне высокое доверие, вновь назначив послом в Японии. - Связан ли был год отсутствия нашего посла в Токио с охлаждением отношений между двумя странами? - Я бы не сказал, что с Японией у нас когда-то было охлаждение в отношениях. Да, у нас год не было посла в Токио. Но, например, уже два года в Японии нет посла США, и это ни о чем не говорит. В следующем году мы будем отмечать 30-летие наших дипломатических отношений. Япония – одна из главных наших партнеров в Азии. Еще в 1998 году Японию с официальным визитом посетил Гейдар Алиев. Он был первым президентом в нашем регионе, кто был приглашен со стороны Токио.

- Ильхам Алиев в первый и пока в последний раз побывал в Японии с официальным визитом в 2006 году. Прошло уже 15 лет. Ожидаются ли встречи на высшем уровне в ближайшее время? - Сейчас свою негативную роль играет пандемия. В сентябре 2018 года министр иностранных дел Японии совершил визит в Азербайджан. Он был принят главой государства. Теперь очередь за руководством нашего МИД, но все будет зависеть от ситуации с COVID-19. В данный момент совершать какие-то визиты очень сложно - слишком много ограничений. Надеюсь, что в следующем году в связи с 30-летием дипотношений определенные встречи все же состоятся. С 1998 года у нас функционирует Межпарламентская группа дружбы. Также существует экономическая комиссия. Думаю, что в следующем году в рамках этих структур визиты все же будут. - Ваше второе назначение произошло как раз в тот момент, когда началась пандемия. Какие она создала сложности для работы посольства? - Трудностей было достаточно, и они остаются. Начну с того, что было проблемой прилететь в Японию. Я смог добраться сюда на грузовом самолете нашей авиакомпании Silk Way West, который следовал в Осаку и перевозил семгу из Норвегии (улыбается). По приезду в Японию и тогда, и сейчас иностранец должен две недели находиться в изоляции. Я провел те две недели в посольстве, вел работу в режиме онлайн. Да и сейчас приходится много общаться виртуально. Это, конечно, осложняет задачу, потому что в дипломатии очень важно встречаться, что называется, face to face – лицом к лицу. Проводится очень мало мероприятий. До пандемии мы часто организовывали презентации в различных учреждениях. Сейчас проводим их в режиме онлайн, но значительно меньше. Стало сложнее посещать регионы. Есть префектуры, в которых даже послов не принимают. Скоро все мы будем отмечать первый год со дня победы в Отечественной войне. К сожалению, большие мероприятия провести не получится. Но все-таки чувствуем определенные послабления. Ситуация в Японии, как и во всем мире, улучшается. И надеемся, что вскоре вернемся к прежнему режиму работы.

- Во время Отечественной войны мы увидели отношение некоторых европейских стран к Азербайджану, в том числе и посредством их СМИ. А как отнеслись к исторической победе Азербайджана в Японии? - Япония всегда признавала нашу территориальную целостность, и это нашло отражение во многих документах. Японцы в основном не интересуются политикой, и их не особо волнует, что происходит за пределами Японии. Поэтому об уже бывшем конфликте в Карабахе знало достаточно ограниченное число людей – сотрудники МИД, политики, специалисты. Конечно, во время войны СМИ уделяли ей внимание. Были и нейтральные материалы, и такие, где Азербайджан получал поддержку. Я несколько раз давал интервью японским СМИ, донося правду о конфликте. Помимо этого, вместе с посольством Турции мы провели пресс-конференцию. Еще раз хочу сказать, что Япония всегда признавала нашу территориальную целостность. И сейчас японские компании проявляют интерес к работе на освобожденных территориях, особенно в области энергетики. - Несмотря на пандемию, что удалось сделать за те полтора года, что вы снова в Японии? - Сейчас мы работаем над двумя документами, связанными с защитой инвестиций и освобождением от налогов. Они почти готовы, была проделана большая работа. Из ближайших планов также могу отметить ожидающееся в следующем году открытие в Токио Торгового дома Азербайджана. - Насколько вас удовлетворяют нынешние торговые отношения между двумя странами? - Мы постоянно говорим нашим японским партнерам, что у нас очень большой потенциал для развития торговых отношений, но пока, к сожалению, реализовать его полностью нам не удается. Еще в 1995 году японская компания Itochu пришла в Азербайджан. В основном японские фирмы работают в энергосистеме нашей страны. За эти 30 лет Япония предоставила нам кредит в размере 1 миллиарда долларов. А общие инвестии японских компаний в Азербайджане равны примерно 7 миллиардам. Но мы все равно хотим большего. Хотим прогрессировать и в сфере туризма. Японцы очень любят путешествовать. В 2019 году Азербайджан посетили 6 тысяч японских туристов. И тут тоже есть, к чему стремиться. Азербайджанские товары уже появились на прилавках японских магазинов. На протяжении трех-четырех лет японцы имеют возможность купить азербайджанские вина, гранатовый сок, мед.