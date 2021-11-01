Ирина Винер будет голосовать против Фарида Гаибова?

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что намерена поддержать кандидатуру Моринари Ватанабэ на выборах главы Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает haqqin.az со ссылкой на РИА Новости.

«Конечно, я буду поддерживать Ватанабэ», - сказала Винер-Усманова.

Как известно, соперником действующего президента FIG является глава Европейской гимнастики, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Интересно, что до этого российские СМИ со ссылкой на болгарское издание «24 часа», растиражировали информацию о том, что Ирина Винер проголосует за «своего друга Фарида Гаибова».

Так за кого же из кандидатов отдаст свой голос Российская федерация? Выборный конгресс FIG пройдет с 5 по 7 ноября в турецкой Анталье.