Призрак F-16 в американо-турецких отношениях наш комментарий
Президент США Джо Байден обещал помочь убедить членов Конгресса США одобрить сделку по покупке Анкарой новых самолетов F-16, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган по возвращении из Рима с саммита Группы двадцати (G20). Это может стать самым значимым шагом, который может предпринять администрация Байдена на пути к налаживанию двусторонних отношений.
А может, и не стать, учитывая соотношение сил в Конгрессе, 41 член которого вчера направил госсекретарю Блинкену коллективное письмо с просьбой не продавать F-16 Турции. Ранее с таким же обращением выступили одиннадцать сенаторов. Им двух подписей не хватило – так бы была вполне себе «чертова дюжина», стремящаяся сделать все, чтобы если и не разрушить отношения Анкары и Вашингтона, то серьезно их осложнить.
В их позиции нет здравого смысла – исключительно идейные соображения, которые можно описать в несколько слов: категорическое неприятие Турции и Эрдогана лично. Что еще и подогревается лоббистами всех мастей и цветов от армянских до курдских, шныряющих по коридорам Капитолия и плетущих общую паутину антитурецкой интриги в США. Такую плотную, что в ней запутался и американский президент, и другие обитатели Белого дома.
На турецком направлении администрация Байдена фактически парализована. Как сам он доверительно сообщил Эрдогану, голоса противников и сторонников сделки по F-16 в Конгрессе и Сенате разделились пополам. И он, конечно, попытается что-то сделать, но ничего гарантировать не может, такие вот гримасы американской демократии и демократов.
А тут еще один момент, который дает противникам сделки дополнительные аргументы для ее блокирования. Если Турция рассчитывает на приобретение последней версии F-16 (Block 70/72), то в ее радаре, если верить производителю, используется технология, схожая с той, которая есть у F-35, у машины, к которой Анкару стремятся всячески не допустить.
И опять Белый дом на распутье – отказ от продажи будет означать, что турецко-американские отношения опустятся ниже плинтуса. А разрешение на сделку повлечет за собой катастрофическое падение рейтинга Байдена в глазах его же однопартийцев. И какой правильный выход из такой ситуации – никто в администрации американского президента не знает.
Каша в головах демократов – сущее наказание для американской внешней политики. Доходит до откровенного маразма Индия, которую США сегодня активно накачивают новейшим оружием, стремясь сделать из Нью-Дели форпост против Китая – покупать российские С-400 может безо всяких опасений. Союзнику по НАТО самолеты продать не хотят, вдруг турки там что-то недозволенное для них высмотрят.
Тут ведь вот еще что интересно: Турция настаивает, что у неё с США образовалась «кредитная линия» на сумму в 1,4 миллиарда долларов. Это те самые деньги, которые турецкая сторона внесла за непоставленные ей истребители F-35. И отказ поставлять «менее продвинутые» F-16 в счет этой суммы – откровенное мошенничество, такое «кому я должен - всем прощаю» в американском исполнении.
Сделка по F-16 – своеобразный тест, по итогам которого Анкаре станет ясно, может ли она выстроить партнерские отношения с Америкой Байдена. Если продажи не произойдет – можно тушить свет и ждать следующего президента. С этим уже все ясно, в попытках открыть «турецкий кейс» он сломался.