Икрам Нур, автор haqqin.az 09:57

Президент США Джо Байден обещал помочь убедить членов Конгресса США одобрить сделку по покупке Анкарой новых самолетов F-16, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган по возвращении из Рима с саммита Группы двадцати (G20). Это может стать самым значимым шагом, который может предпринять администрация Байдена на пути к налаживанию двусторонних отношений. А может, и не стать, учитывая соотношение сил в Конгрессе, 41 член которого вчера направил госсекретарю Блинкену коллективное письмо с просьбой не продавать F-16 Турции. Ранее с таким же обращением выступили одиннадцать сенаторов. Им двух подписей не хватило – так бы была вполне себе «чертова дюжина», стремящаяся сделать все, чтобы если и не разрушить отношения Анкары и Вашингтона, то серьезно их осложнить.

В их позиции нет здравого смысла – исключительно идейные соображения, которые можно описать в несколько слов: категорическое неприятие Турции и Эрдогана лично. Что еще и подогревается лоббистами всех мастей и цветов от армянских до курдских, шныряющих по коридорам Капитолия и плетущих общую паутину антитурецкой интриги в США. Такую плотную, что в ней запутался и американский президент, и другие обитатели Белого дома. На турецком направлении администрация Байдена фактически парализована. Как сам он доверительно сообщил Эрдогану, голоса противников и сторонников сделки по F-16 в Конгрессе и Сенате разделились пополам. И он, конечно, попытается что-то сделать, но ничего гарантировать не может, такие вот гримасы американской демократии и демократов. А тут еще один момент, который дает противникам сделки дополнительные аргументы для ее блокирования. Если Турция рассчитывает на приобретение последней версии F-16 (Block 70/72), то в ее радаре, если верить производителю, используется технология, схожая с той, которая есть у F-35, у машины, к которой Анкару стремятся всячески не допустить.