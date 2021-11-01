Крупные военные учения США и Индии на границе с Китаем

Вооруженные силы Индии и США проводят трехдневные крупномасштабные военные маневры в Восточном Ладакхе неподалеку от границы с Китаем. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Times of India.

По сценарию совместных учений, индийские и американские десантники захватывают плацдарм в глубине территории условного противника и обеспечивают наступление танковых и механизированных войск при поддержке ударных вертолетов. Маневры проходят в условиях высокогорной местности при температуре минус 20 градусов по Цельсию с участием сотен военнослужащих, прошедших предварительную акклиматизацию.

"Цель маневров - дать сигнал Китаю воздержаться от каких-либо действий по нагнетанию напряженности на северных границах Индии", - цитирует газета слова источников.

Индийско-американские учения в Восточном Ладакхе проходят на фоне военной напряженности между Индией и Китаем в этом районе, возникшей весной 2020 года. Нью-Дели и Пекин с середины прошлого века ведут спор о принадлежности приграничного района на севере Кашмира, а также территории площадью в почти 60 тыс. квадратных километров на границе северо-восточного штата Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля (границы) между странами, протяженность которой достигает 3 488 км, проходит в том числе в регионе Ладакх.