Болгария направила войска к границе с Турцией
Болгария разместила на границе с Турцией 350 военнослужащих в помощь полицейским силам для сдерживания возросшего потока нелегальных мигрантов. Об этом в эфире телеканала bTV заявил глава оборонного ведомства страны Георги Панайотов, передает Интерфакс.
"Военнослужащие прибыли сегодня на болгарско-турецкую границу для поддержки пограничников", - отметил министр.
Панайотов также подчеркнул, что на границе размещены 40 единиц техники.
Отмечается, что в течение текущего года незаконно пересекли границу Болгарии более 6,5 тысячи человек, что в 3 раза превышает число нелегалов, проникших в страну за 9 месяцев 2020 года.
Болгария расположена на одном из ключевых маршрутов, которым пользуются нелегалы для того, чтобы проникнуть в европейские страны с Ближнего Востока и из Афганистана.