Болгария направила войска к границе с Турцией

Болгария разместила на границе с Турцией 350 военнослужащих в помощь полицейским силам для сдерживания возросшего потока нелегальных мигрантов. Об этом в эфире телеканала bTV заявил глава оборонного ведомства страны Георги Панайотов, передает Интерфакс.

"Военнослужащие прибыли сегодня на болгарско-турецкую границу для поддержки пограничников", - отметил министр.

Панайотов также подчеркнул, что на границе размещены 40 единиц техники.

Отмечается, что в течение текущего года незаконно пересекли границу Болгарии более 6,5 тысячи человек, что в 3 раза превышает число нелегалов, проникших в страну за 9 месяцев 2020 года.

Болгария расположена на одном из ключевых маршрутов, которым пользуются нелегалы для того, чтобы проникнуть в европейские страны с Ближнего Востока и из Афганистана.