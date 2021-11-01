Bank of America прогнозирует подорожание нефти до $120

"Bank of America ожидает, что к концу июня 2022 года цена на нефть марки Brent вырастет до 120 долларов за баррель", - сообщает агентство.

Американский банковский гигант Bank of America Corp. (BofA) повысил прогноз цены нефти марки Brent до 120 долларов за баррель в середине 2022 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на BofA.

Банк отмечает, что глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на газ и уголь во всем мире, что ускорило восстановление цен эталонных нефтяных фьючерсов, торгующихся на биржах в Лондоне и Нью-Йорке, до прежних высоких значений.

Кроме того, по данным Bloomberg, BofA поясняет, что рост спроса на бензин наряду с дизельным и авиационным топливом в сочетании с ограничениями перерабатывающих мощностей может дополнительно ускорить рост нефтяных цен в 2022 году.

Bank of America Corp. основан в 1904 году, это многопрофильный финансовый институт, входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.