Представитель Госдепа едет в Азербайджан

Помощник заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Эрика Олсон посетит Южный Кавказ, передает Интерфакс со ссылкой на посольство США в Армении.

"Эрика Олсон посетит Армению, Азербайджан и Грузию с целью стимулирования регионального сотрудничества и обсуждения двусторонних вопросов", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что Олсон 2-4 ноября примет участие в заседании руководителей миссий США в регионе Южного Кавказа, которое пройдет в Ереване. В заседании примут участие послы США в Азербайджане, Армении и Грузии, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефер, замдиректора вашингтонского офиса Агентства международного развития США Александр Соколовски.

Предыдущие встречи глав миссий США на Южном Кавказе состоялись в 2019 году в Баку и в 2018 году в Тбилиси.