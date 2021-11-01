В минувший понедельник власти Шанхая заблокировали все выходы из местного Диснейленда, когда у одного из посетителей выявили коронавирус, сообщает CNN.

По сообщениям государственных СМИ, в момент блокировки внутри развлекательного парка находились более 34 тысяч человек, включая персонал Диснейленда. Все они были вынуждены сдать тест на COVID-19 на месте.

Тех людей, чьи тесты показывали отрицательный результат, власти попросили соблюдать режим изоляции на протяжении двух дней.