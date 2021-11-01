Париж за демаркацию и делимитацию границ Азербайджана и Армении
Франция поддерживает возможность начала процесса делимитации и демаркации границ Азербайджана и Армении, заявила посол Франции в Армении Анн Луйо.
"Естественно, Франция считает, что важно добиться демаркации и делимитации границы. И мы, как и международное сообщество, призываем к мирному проведению этих процессов. Ясно, что установление мирной атмосферы позволит ускорить демаркационные и делимитационные работы", - приводит ТАСС слова Луйо.