Отец продал 9-летнюю дочь «старику с седыми бровями»: нужно кормить семью трагедия одной афганской семьи
Парвана Малик, 9-летняя девочка из Афганистана, играет с друзьями на пыльной поляне и смеется. Но ее смех смолкает, когда она возвращается домой, потому что отец семейства продал ее незнакомцу в качестве ребенка-невесты, говорится в репортаже CNN.
Мужчине, который заплатил за Парвану около 2200 долларов, 55 лет. Сама Парвана называет его “стариком с седыми бровями”. Она боится, что тот будет ее бить и заставлять работать дома.
Но родители утверждают, что у них нет иного выбора: 4 года семья жила в лагере для беженцев на северо-западе провинции Бадгис, выживая благодаря гуманитарной помощи. Но жизнь стала невыносимой после того, как 15 августа к власти в Афганистане пришли талибы.
Абдул Малик, отец Парваны, не может спать ночами. Он утверждает, что “сломлен чувством вины, стыда и тревоги”.
“Я не хотел ее продавать - ездил в столицу провинции Кала-э-Нау в поисках любой работы, занимал деньги у родственников, а жена попрошайничала”, - говорит Малик.
По его словам, он был вынужден продать Парвану, чтобы сохранить жизнь остальных членов семьи.
“Деньги от продажи Парваны прокормят семью несколько месяцев, затем придется искать другое решение”, - сказал он.
Международная гуманитарная помощь перестала поступать, а экономика страны окончательно рушится. Семья Парваны уже не может позволить себе даже предметы первой необходимости.
55-летний мужчина по имени Курбан, который купил девочку, заявил, что у него уже есть жена и они позаботятся о Парване, “как если бы она была нашей дочкой”.
“Парвану оценили дешево, ее отец - бедный”, - сказал Курбан.
Он утверждает, что не будет бить девочку и намерен относиться к ней как к члену своей семьи.
Парвана, одетая в черный головной убор с гирляндой на шее, спрятала лицо и заплакала, когда ее отец сказал мужчине: “Это твоя невеста. Позаботься о ней и не бей ее”.
Мужчина согласился, взял Парвану за руку и вывел ее за дверь. Девочка упала на дорогу и попыталась вырваться, но ее быстро потащили к машине, которая ждала 55-летнего жениха и его невесту, 9-летнюю девочку.