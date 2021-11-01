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Парвана Малик, 9-летняя девочка из Афганистана, играет с друзьями на пыльной поляне и смеется. Но ее смех смолкает, когда она возвращается домой, потому что отец семейства продал ее незнакомцу в качестве ребенка-невесты, говорится в репортаже CNN. Мужчине, который заплатил за Парвану около 2200 долларов, 55 лет. Сама Парвана называет его “стариком с седыми бровями”. Она боится, что тот будет ее бить и заставлять работать дома. Но родители утверждают, что у них нет иного выбора: 4 года семья жила в лагере для беженцев на северо-западе провинции Бадгис, выживая благодаря гуманитарной помощи. Но жизнь стала невыносимой после того, как 15 августа к власти в Афганистане пришли талибы.

Абдул Малик, отец Парваны, не может спать ночами. Он утверждает, что “сломлен чувством вины, стыда и тревоги”. “Я не хотел ее продавать - ездил в столицу провинции Кала-э-Нау в поисках любой работы, занимал деньги у родственников, а жена попрошайничала”, - говорит Малик. По его словам, он был вынужден продать Парвану, чтобы сохранить жизнь остальных членов семьи. “Деньги от продажи Парваны прокормят семью несколько месяцев, затем придется искать другое решение”, - сказал он.



Международная гуманитарная помощь перестала поступать, а экономика страны окончательно рушится. Семья Парваны уже не может позволить себе даже предметы первой необходимости.