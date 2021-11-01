Джемаль Бустани, автор haqqin.az 11:48

Турция готовится начать военную операцию против курдских террористических формирований в Сирии. Отмечается, что операция против незаконных формирований «Сирийских демократических сил» может начаться уже сегодня, 2 ноября. Свыше тридцати тысяч турецких военнослужащих сконцентрированы возле турецко-сирийской границы и только ждут приказа начать наступление, чтобы окончательно решить вопрос с курдскими боевиками на сирийской территории. Турецкие штабисты не спят сутками, шлифуя последние детали операции. Армия готова – политики пока нет.

Цель операции очевидна: Анкара стремится закрыть западную часть границы, связав контролируемые ею Джараблус и Тель-Абьяд, вытеснив с территории между ними отряды боевиков Рабочей партии Курдистана и ее филиалов. То есть оттоптать мозоли и США, и России, у которых свои игры с курдами и «Свободными демократическими силами». По официальной версии, и Байден вроде не против, и Путин не возражает. В реальности же все, как обычно, гораздо сложнее. Курдские боевики для Турции – угроза ее национальной безопасности. А для США и России – партнеры в политической игре, и представительства их в Москве и Вашингтоне существуют, и диалог идет постоянно. Поэтому любое турецкое наступление вызывает бурю эмоций американских и российских политиков со вполне конкретными последствиями – где-то против Анкары санкции введут, где-то создадут сложности в экономике. А есть еще и Идлиб, работающий как термометр: как только вокруг него начинается возня и усиливается активность ВКС России, можно с уверенностью говорить, что между Москвой и Анкарой все опять неблагополучно. В этот раз Турция ведет переговоры с Россией о своей военной операции, стремясь заранее сгладить острые углы. Москве предложено сохранить свое присутствие в Кобани, в то время как турецкая армия возьмет под контроль прилегающую территорию в направлении автомагистрали М4. Кроме того, в обмен на обеспечение Турцией безопасности российской базы в Саррине Москва должна обеспечить вывод отрядов РПК/YPG на юг, то есть – сохранить свое политическое влияние на курдов и стать гарантом их безопасности.